Врач-инфекционист Тимаков предположил, когда в РФ стабилизируется ситуация с COVID-19

Врач-инфекционист Евгений Тимаков в рамках разговора с журналистами выразил мнение о том, когда на территории Российской Федерации начнет стабилизироваться ситуация с коронавирусной инфекцией.
Евгений Тимаков подчеркнул, что к лету 2021 года ситуация с распространением коронавируса нового типа будет стабилизироваться.
Отметим, что ранее врач-инфекционист в ходе разговора с представителями СМИ сообщал, что заболеваемость коронавирусной инфекцией в России может вырасти в середине весны текущего года, а уменьшение количества случаев заражения начнется в стране в конце мая.
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