Первая женщина-космонавт Валентина Терешкова сделала прививку от COVID-19

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9 марта 2021, 13:17 Источник: РИА "Новости"

Валентина Терешкова, Russian Government/via Globallookpress.com

Первая женщина-космонавт, депутат Госдумы 84-летняя Валентина Терешкова сделала прививку от коронавируса нового типа. Об этом сообщил во вторник, 9 марта, председатель палаты Вячеслав Володин.

Согласно последней информации, у Валентины Терешковой выработались антитела к COVID-19, что стало следствием сделанной прививки.

Вячеслав Володин напомнил, что многие депутаты Государственной думы к настоящему моменту прошли вакцинацию. Среди них лидер думской фракции "Единая Россия" Сергей Неверов, глава ЛДПР Владимир Жириновский и лидер КПРФ Геннадий Зюганов.