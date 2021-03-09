Мясников оценил необходимость вакцинации для переболевших коронавирусом

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9 марта 2021, 09:33 Источник: Telegram

шприц, pixabay.com

Врач и телеведущий Александр Мясников во вторник, 9 марта, оценил необходимость вакцинации от коронавируса нового типа для уже переболевших граждан. По мнению медика, им необязательно делать прививку.

Мясников, ссылаясь на исследование южноафриканских ученых, заявил, что что антитела, выработавшиеся после заражения COVID-19, не защищают человека от новых мутаций. Врач отметил, что если в какой-либо стране они становятся доминирующими, то меры защиты, вероятно, могут потребоваться и уже переболевшим гажданам.

По мнению Александра Мясникова, вакцинация не нанесет никакого вреда людям, которые ранее переболели коронавирусом.