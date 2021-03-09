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В России впервые с 2 октября выявили наименьшее число заразившихся COVID-19 за сутки

, 11:13

В России впервые с 2 октября выявили наименьшее число заразившихся COVID-19 за сутки
лаборатория, Peter Steffen/dpa

На территории России количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом за сутки стало наименьшим с 2 октября – 9 445. Об этом сообщили во вторник оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Новые случаи заболевания коронавирусом нового типа за прошедшие 24 часа были зарегистрированы в 84 регионах Российской Федерации. В оперштабе уточнили, что у 1 034 (10,9%) заболевших нет каких-либо клинических проявлений COVID-19.

В общей сложности с начала пандемии в РФ выявили 4 342 474 случая заражения коронавирусной инфекцией.

ЕТ

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