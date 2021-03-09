Депутат Бессараб прокомментировала идею об ограничении рекламы фастфуда

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9 марта 2021, 10:50

бургер, картошка фри, pixabay.com

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в рамках беседы с журналистами во вторник прокомментировала идею об ограничении рекламы фастфуда в России.

Депутат заметил, что общественные точки быстрого питания имеют право на существование и являются одним из видов деятельности. Запретить им рекламировать свою продукцию – значит нарушить основополагающие принципы конкуренции, заметила Светлана Бессараб в беседе с RT и добавила, что с таким же успехом можно ограничить рекламу тортов, пирожных и острой пищи.

По мнению депутата, если человек любит иногда забежать в ресторан быстрого питания и съесть "что-то такое из фастфуда", то в этом нет ничего страшного. Вопросы вызывает ситуация, при которой гражданин становится приверженцем такого образа жизни и постоянно питается в подобных заведениях. "Но, наверное, не через рекламу это нужно решать", – заключила Бессараб.