Общественный деятель Петунин предложил ограничить в России рекламу фастфуда

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9 марта 2021, 09:20

гамбургер, pixabay.com

Директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин выдвинул идею об ограничении рекламы фастфуда в России. Об этом сообщили во вторник утром журналисты.

В письме, направленном на имя главы Минздрава Михаила Мурашко, общественный деятель заметил, что эксперты, в частности из ВОЗ, не раз отмечали, что систематическое употребление фастфуда способно привести к серьезным проблемам со здоровьем. В некоторых странах из-за этого были введены ограничения на рекламу фастфуда, сообщает RT.

В России, однако, как отметил Петунин, рестораны быстрого питания имеют право применять все рекламные инструменты для продвижения своей продукции, вследствие чего регулярное посещение таких заведений стало своеобразным стилем жизни для многих граждан РФ.

Максим Петунин попросил Михаила Мурашко рассмотреть вопрос о введении в стране ограничений на рекламу заведений быстрого питания и их продукции.