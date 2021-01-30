Диетологи Писарева и Григорьян рассказали, как часто можно есть фастфуд

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30 января 2021, 11:06 [ «Аргументы Недели» ]

фастфуд, pixabay.com

Спортивный диетолог, нутрициолог Ирина Писарева и кандидат медицинских наук, диетолог Ольга Григорьян рассказали, как часто можно употреблять фастфуд и какое блюдо наносит максимальный вред здоровью.

Ирина Писарева считает, что если большинство блюд и продуктов в рационе человека являются полезными, то он один или два раза в неделю может позволить себе фастфуд. По мнению спортивного диетолога, это вряд ли сильно навредит организму. Нутрициолог также заметила, что наиболее вредной пищей считается картошка фри, так как она жарится во фритюре, а во время этого процесса образуются трансжиры, вредные для сердечно-сосудистой системы.

Ольга Григорьян в свою очередь в рамках беседы с RT заявила, что не существует абсолютно вредных или абсолютно полезных продуктов – есть можно есть все, учитывая количество и состояние своего здоровья. Диетолог, однако, обратила внимание на то, что сопровождение еды сладкой газировкой увеличивает дозу сахара, а это может навредить организму. Это касается и "диетических" напитков, поскольку в них содержится декстроза, которая распадается с образованием глюкозы.