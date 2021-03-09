Мишустин подписал постановление о расширении возможностей досрочного выхода на пенсию по ряду профессий

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9 марта 2021, 10:21 Источник: Правительство России

премьер-министр РФ Михаил Мишустин, Russian Government/via Globallookpress.com

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о расширении возможностей досрочного выхода на пенсию для представителей ряда профессий. Об этом сообщила сегодня пресс-служба кабмина.

Согласно последней информации, учителям, врачам, пожарным, спасателям, летчикам и представителям ряда других категорий работников теперь станет проще досрочно выйти на пенсию. В постановлении отмечается, что в стаже работы, который дает право на досрочную пенсию, будут засчитываться периоды обучения и дополнительного профессионального образования, среди которых и курсы повышения квалификации. Ключевым условием является то, чтобы в это время за гражданином сохранялись рабочее место и зарплата, а работодатель отчислял за них взносы на обязательное пенсионное страхование.

Подчеркивается, что новый порядок будет распространяться на все категории работников, обладающих правом на досрочную пенсию по старости, но особенно актуален он будет для тех, чья профессия предполагает постоянное повышение квалификации.