Доктор экономических наук Александр Сафонов объяснил, как повысить размер будущей пенсии

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7 марта 2021, 07:57 Источник: Российская газета

Nikolay Gyngazov, globallookpress.com

Официальная зарплата и страховой стаж - ключевые факторы, которые влияют на размер будущей пенсии гражданина. Проректор Финансового университета при Правительстве РФ, доктор экономических наук Александр Сафонов уточнил, что размер будущей пенсии зависит от размера фиксированной выплаты - от того, сколько коэффициентов накоплено на лицевом счете в Пенсионном фонде и от того, сколько средств скопилось в системе обязательной накопительной пенсии.

Фиксированные выплаты выплачивается каждому россиянину, который имеет минимально необходимый трудовой стаж для получения пенсии по старости. Страховая пенсия у каждого своя.

Правила формирования страховой пенсии просты: за каждый год трудового стажа (стаж формируется только в том случае, если в этот период работник работал по трудовому договору и работодатель делал ежемесячные отчисления с заработной платы в ПФР) начисляется один коэффициент. Соответственно, чем больше стаж, тем больше коэффициентов.

На количество коэффициентов влияет размер зарплаты. Например, при получении минимальной зарплаты за год будет начислено всего 1,048 коэффициента. А если вы получаете более 122 тысяч в месяц, то количество коэффициентов будет максимальным - 10.

Женщины, находившиеся в отпуске по уходу за детьми, получают за 1,5 года отпуска за первого ребёнка 2,7 коэффициента, за второго ребёнка - 5,4, а за третьего - 8,1.

Льготу имеет и один из родителей, ухаживающий за ребёнком-инвалидом. За год ухода начисляется 1,8 коэффициента.

Повышенные коэффициенты можно заработать, если при достижении пенсионного возраста гражданин продолжит работать.

Будущая пенсия складывается также из выплаты пенсионных накоплений.