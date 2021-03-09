Опрос показал, в каких городах России самые вежливые водители

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9 марта 2021, 09:49

коробка переключения передач, pixabay.com

Аналитики недавно провели исследование и выяснили, в каких городах Российской Федерации граждане выше всего оценивают вежливость на дорогах и соблюдение водителями правил дорожного движения.

Согласно результатам опроса, в котором приняли участие 13 тысяч водителей и пешеходов из городов-миллионников РФ, культуру поведения на дорогах жителей своего города выше всего оценили водители из Красноярска (около 3,6 балла из 5). Пешеходы, однако, считают, что вежливость водителей оценивается в среднем на 3,1 балла.

Аналогичную оценку – 3,1 балла – жители Москвы, не водящие машину, поставили автомобилистам столицы России. По мнению водителей, город по вежливости водителей находится на втором месте (3,5 балла), передает RT.

Третью строчку делят Санкт-Петербург и Пермь – в этих городах культуру поведения на дорогах водители оценили в среднем на 3,5 балла, а пешеходы — на 3 балла.

На последних местах в рейтинге расположились Омск, где пешеходы оценили вежливость автомобилистов в среднем на 2,4 балла, а водители – на 3 балла, а также Новосибирск с показателями 2,5 и 2,8 балла соответственно.