Во Владивостоке пьяный автомобилист сбил ворота и катался по территории детского сада

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9 марта 2021, 07:15 Источник: Управление МВД России по Приморскому краю

детская площадка, pixabay.com

Во Владивостоке пьяный водитель иномарки сбил ворота детского сада и катался по территории учреждения. Согласно последним данным УМВД по Приморскому краю, в результате случившегося никто не пострадал.

Сотрудники полиции установили, что 33-летний местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения и не имевший прав для управления транспортным средством, сел за руль иномарки. Во время движения по улице Гамарника, он сбил ворота детсада и въехал на территорию дошкольного учреждения.

Полицейские впоследствии задержали нетрезвого автомобилиста рядом с местом происшествия. При задержании гражданин оказал правоохранителям сопротивление. Впоследствии водитель был доставлен в отдел полиции, в его отношении составили административные материалы по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами" и по статье 19.3 КоАП РФ "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции".