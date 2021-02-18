Пьяный водитель насмерть сбил семилетнюю девочку в Тюмени

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18 февраля 2021, 12:14 Источник: Прокуратура Тюменской области

колесо машины, pixabay.com

В Тюмени пьяный автомобилист насмерть сбил 7-летнюю девочку и покинул место дорожно-транспортного происшествия. Соответствующую информацию предоставили в четверг в прокуратуре Тюменской области.

Авария случилась на улице Избышева вечером в среду, 17 февраля. Установлено, что 50-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля Volkswagen Polo в состоянии алкогольного опьянения, сбил 7-летнюю девочку. Ребенок от полученных травм скончался на месте.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения". Виновнику ДТП может грозить лишение свободы на срок до 12 лет.