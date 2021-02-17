В Нижнем Новгороде советник вице-губернатора сбил девочку на «зебре»

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17 февраля 2021, 17:49 Источник: РИА Новости

пешеходный переход, фото: pixabay.com

Советник заместителя губернатора Нижегородской области Николай Петров на своем автомобиле сбил школьницу на пешеходном переходе. Об этом в среду, 17 февраля, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Инцидент произошел 13 февраля в 13.10 на улице Бринского в Нижнем Новгороде.

По данным ГИБДД, водитель Hyundai совершил наезд на девочку 2006 года рождения, переходившую проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. Школьницу госпитализировали с сотрясением головного мозга и закрытым переломом левой лучевой кости. Мужчина в момент ДТП был трезв. При этом Николай Петров готов помогать следствию и пострадавшей.

«После столкновения водитель остановился, сообщил о случившемся в экстренные службы и оказал ребенку необходимую помощь до приезда бригады медиков. От медицинского освидетельствования не отказался, дал все показания сотрудникам полиции. По факту ДТП готов оказывать необходимое содействие следствию и помощь пострадавшей», - пояснили в правительстве.

Возбуждено административное производство по части 2 статьи 12.24 КоАП РФ (нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего). Чиновнику грозит штраф в размере от 10 до 25 тысяч рублей или лишение прав на срок от полутора до двух лет.