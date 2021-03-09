В начале 2021 года более 600 тысяч россиян стали невыездными из-за долгов

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9 марта 2021, 08:27 Источник: ТАСС

чемодан, pixabay.com

В начале 2021 года выезд с территории России был ограничен для более чем 600 тысяч должников. Об этом свидетельствуют статистические данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП) за январь

Подчеркивается, что число исполнительных производств, в рамках которых были вынесены постановления о временном ограничении на выезд должников из РФ, в январе текущего года составило 605,6 тысячи, причем каждый десятый из них является неплательщиком алиментов.

В общей сложности на начало января 2021 года постановление об ограничении выезда из России действовало в отношении 3,8 млн граждан. С них удалось взыскать более 1,7 млрд рублей.