В начале 2021 года более 600 тысяч россиян стали невыездными из-за долгов

В начале 2021 года выезд с территории России был ограничен для более чем 600 тысяч должников. Об этом свидетельствуют статистические данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП) за январь
Подчеркивается, что число исполнительных производств, в рамках которых были вынесены постановления о временном ограничении на выезд должников из РФ, в январе текущего года составило 605,6 тысячи, причем каждый десятый из них является неплательщиком алиментов.
В общей сложности на начало января 2021 года постановление об ограничении выезда из России действовало в отношении 3,8 млн граждан. С них удалось взыскать более 1,7 млрд рублей.
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