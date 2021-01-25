Правительство поддержало запрет о списании у должника минимального дохода

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25 января 2021, 18:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

рубли, pixabay.com

25 января стало известно, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала законопроект о невозможности списывать у должников минимальный доход в размере прожиточного минимума.

Проект, согласно которому изменения вносятся в Гражданский процессуальный кодекс РФ и закон "Об исполнительном производстве", был предложен первым вице-спикером Совфеда Андреем Турчаком, а также руководителем думской фракции "Единая Россия" Сергеем Неверовым и его первым заместителем Андреем Исаевым.

Данный законопроект закрепляет возможность сохранения должником ежемесячного дохода в размере не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России за второй квартал предыдущего года.

Уточняется однако, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности просит доработать документ до его внесения в Госдуму. Подчеркивается, что в тексте отсутствует механизм защиты доходов граждан в размере прожиточного минимума, а также алгоритм действий участников исполнительного производства при получении должником периодических доходов без использования банковского счета и (или) направления исполнительного документа о взыскании средств или об их аресте в банк взыскателем. Кроме того, для обеспечения максимально эффективного взаимодействия судебных приставов-исполнителей и банков следует предусмотреть отлагательный срок вступления законопроекта в силу.