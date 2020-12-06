Более 4 млн граждан России не могут выехать за границу из-за долгов

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6 декабря 2020, 08:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

аэропорт, pixabay.com

Количество должников, которые не могут выехать с территории России за границу, за прошедший год увеличилось на 20 процентов – концу 2020-го число невыездных россиян превысило четыре миллиона.

В Федеральной службе судебных приставов (ФССП) уточнили, что по состоянию на 1 ноября 2019 года страну не могли покинуть 3,4 миллиона россиян.



Уточняется, что в общей сложности за первые 10 месяцев текущего года было вынесено 7,5 миллиона постановлений о временном ограничении права на выезд из РФ.

Отметим, что ограничить человека в выезде из России пристав может при долге от 30 тысяч рублей, а по ряду видов задолженности – от 10 тысяч рублей.