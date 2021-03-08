Вассерман видит «очень много странных вещей в России и в мире». Поэтому он решил баллотироваться в депутаты

Известный эрудит, телеведущий и политический консультант Анатолий Вассерман хочет баллотироваться в депутаты Госдумы. Пока он не определился, к какой партии хотел бы присоединиться.
Он планирует заняться реформами в образовании и науке. Вассерман не исключил, что пойдёт на выборы самовыдвиженцем. Телеведущий допустил, что пойдет в Госдуму от партии «Справедливая Россия», но гарантировать этого не может. Он видит очень много странных вещей в России и в мире. Теперь он разбирается в том, каковы могут быть причины таких странностей.
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