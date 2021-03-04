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Вассерман обвинил Малахова во лжи и отказался от посещения его шоу

, 22:14 Источник: Собеседник

Вассерман обвинил Малахова во лжи и отказался от посещения его шоу
Анатолий Вассерман, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Телеведущий и публицист Анатолий Вассерман отказался участвовать в телепередачах своего коллеги Андрея Малахова и обвинил его во лжи. Наступило время, когда ему надоело поправлять ведущего.

"Мне надоело указывать Малахову на то, что он постоянно пытается передернуть карты и перевирает слова героев, сказанные прямо по ходу передачи. Надоело ловить Малахова за язык!", - сообщил Вассерман.

Эрудит полагает, что закрывать эти ток-шоу с коммерческой точки зрения не имеет смысла, так как аудитория подобных программ довольно большая. Люди любят смотреть, "как на их глазах ворошат грязное белье".

Ранее актер Дмитрий Певцов призвал избавить россиян от шоу Малахова.

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