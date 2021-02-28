Актер Дмитрий Певцов призвал избавить россиян от шоу Малахова

Аргументы Недели → Культура 13+

28 февраля 2021, 17:33 Источник: «Слово и дело»

Дмитрий Певцов, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российский актер Дмитрий Певцов заявил о необходимости введения суровой цензуры, которой следует подвергать всё, начиная от театральных постановок и заканчивая телевидением.

Под раздачу попали как закрывшийся недавно телепроект "Дом-2", так и скандальные "потные малаховские передачи". По словам актера, на телевидении нужно культивировать то, что "несет добро, любовь, веру, радость и надежду".

По мнению Певцова, оценивать то, что идёт в народ, должны настоящие специалисты: искусствоведы, правоведы, Церковь и культурологи. Только они, считает актер, смогут обезопасить граждан России от грязных и лживых новостей. "Это все смотрят наши дети, а потом мы удивляемся, что с ними что-то не то происходит", - отметил Певцов.