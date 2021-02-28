Актер Дмитрий Певцов призвал избавить россиян от шоу Малахова

Российский актер Дмитрий Певцов заявил о необходимости введения суровой цензуры, которой следует подвергать всё, начиная от театральных постановок и заканчивая телевидением.
Под раздачу попали как закрывшийся недавно телепроект "Дом-2", так и скандальные "потные малаховские передачи". По словам актера, на телевидении нужно культивировать то, что "несет добро, любовь, веру, радость и надежду".
По мнению Певцова, оценивать то, что идёт в народ, должны настоящие специалисты: искусствоведы, правоведы, Церковь и культурологи. Только они, считает актер, смогут обезопасить граждан России от грязных и лживых новостей. "Это все смотрят наши дети, а потом мы удивляемся, что с ними что-то не то происходит", - отметил Певцов.
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