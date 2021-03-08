Как снизить артериальное давление без лекарственных средств

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8 марта 2021, 18:19 Источник: РИА "Новости"

здоровье, фото: pixabay.com

Медики Турции сообщили об основных способах для снижения артериального давления без каких-либо лекарств: правильное питание, избегать нервные перегрузки и физическая активность.

Врачи советуют сократить количество соли, включить блюда, богатые белком, а также продукты с высоким содержанием калия, есть горький шоколад.

Необходимо отказаться от кофе, лучше пить травяные чаи или на основе гибискуса (каркаде).

Нужно постараться избегать стрессовых ситуаций.

Турецкие врачи напоминают, что постоянные физические упражнения, пусть это и просто ходьба, также эффективны, как и лекарства, принимаемые для снижения артериального давления.

Ранее кардиолог Юрий Серебрянский дал советы метеозависимым, как «пережить» скачки давления.