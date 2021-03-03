Кардиолог Юрий Серебрянский дал советы метеозависимым, как «пережить» скачки давления

Кардиолог, профессор, заслуженный врач РФ Юрий Серебрянский рассказал, как людям, реагирующим на перепады давления, пережить смену погоды. Синоптики ранее предупредили москвичей о сильных скачках атмосферного давления.
По его словам, есть люди, которые реагирует на смену погоды, перепады давления особенно сильно. Тем, у кого пониженное давление, может помочь кофе или крепкий чай. Гипертоникам Серебрянский советует держать наготове лекарства - например, "Капотен" и "Коринфар". При этом все действия надо согласовать со своим лечащим врачом.
Ранее терапевт, семейный доктор Татьяна Романенко перечислила препараты, которые следует брать с собой, выходя из дома.
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