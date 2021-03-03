Кардиолог Юрий Серебрянский дал советы метеозависимым, как «пережить» скачки давления

Аргументы Недели → Общество 13+

3 марта 2021, 20:54 Источник: Говорит Москва

давление, фото: pixabay.com

Кардиолог, профессор, заслуженный врач РФ Юрий Серебрянский рассказал, как людям, реагирующим на перепады давления, пережить смену погоды. Синоптики ранее предупредили москвичей о сильных скачках атмосферного давления.

По его словам, есть люди, которые реагирует на смену погоды, перепады давления особенно сильно. Тем, у кого пониженное давление, может помочь кофе или крепкий чай. Гипертоникам Серебрянский советует держать наготове лекарства - например, "Капотен" и "Коринфар". При этом все действия надо согласовать со своим лечащим врачом.

Ранее терапевт, семейный доктор Татьяна Романенко перечислила препараты, которые следует брать с собой, выходя из дома.