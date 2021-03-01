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Врач Романенко назвала лекарства, которые необходимо носить с собой

, 08:24 Источник: радио Sputnik

Врач Романенко назвала лекарства, которые необходимо носить с собой
таблетки, фото: pixabay.com

Терапевт, семейный доктор Татьяна Романенко перечислила препараты, которые следует брать с собой, выходя из дома. По ее словам, симптомы хронического заболевания или головная боль могут застать человека в любой момент.

«Нужно иметь средства для снижения давления, если у вас есть проблемы с сердцем ‒ неплохо бы иметь в сумочке блистер с нитроглицерином. При себе должны быть спиртовые салфетки или санитайзеры, когда нет возможности помыть руки», - уточнила она.

Романенко пояснила, что носить с собой обезболивающее необязательно, но есть исключение из этого правила, например, мигрень. Врач считает, что такие препараты должны быть с собой всегда, потому что чем раньше человек начнет купировать приступ, тем это будет более эффективно.

«Лучше иметь свои препараты, но если у вас закончились запасы, и вы обратились к коллегам, то вы должны быть уверены, что это препарат с не истекшим сроком годности, что это именно тот препарат, который вам нужен, ведь без упаковки не исключен факт ошибки», - рекомендует эксперт, отметив, что одна-две таблетки из блистера легче поместятся в сумочку или карман.

БА

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