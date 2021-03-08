ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели Общество 13+

Зеленский напомнил о главном смысле праздника 8 марта

, 15:33

Зеленский напомнил о главном смысле праздника 8 марта
Владимир Зеленский, фото: Maksym Polishchuk, globallookpress.com

Украинский лидер Владимир Зеленский поздравил жительниц страны с Международным женским днем. Президент напомнил украинкам о главном смысле нынешнего праздника - "праздник победы женщин над неравенством и несправедливостью".

Зеленский назвал "дикими" времена, когда права женщин были ограничены и "ложным стереотипом", что женский пол слабый. Об этом написал Зеленский в соцсети. "Без вас мы просто биологические существа. С вами - люди и личности", - отметил президент Украины.

Президент России Владимир Путин поздравил всех женщин с Международным женским днем 8 Марта.

НС

В мире

Киевский политолог Бортник назвал «наиболее очевидный путь» возвращения Донбасса Украине

Киевский политолог Бортник назвал «наиболее очевидный путь» возвращения Донбасса Украине

Экономическое взаимодействие Украины с Донбассом представляет собой «наиболее очевидный путь» возвращения региона под юрисдикцию Киева. Соответствующую точку зрения озвучил Руслан Бортник, киевский политолог.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью