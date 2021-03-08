Зеленский напомнил о главном смысле праздника 8 марта

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8 марта 2021, 15:33

Владимир Зеленский, фото: Maksym Polishchuk, globallookpress.com

Украинский лидер Владимир Зеленский поздравил жительниц страны с Международным женским днем. Президент напомнил украинкам о главном смысле нынешнего праздника - "праздник победы женщин над неравенством и несправедливостью".

Зеленский назвал "дикими" времена, когда права женщин были ограничены и "ложным стереотипом", что женский пол слабый. Об этом написал Зеленский в соцсети. "Без вас мы просто биологические существа. С вами - люди и личности", - отметил президент Украины.

Президент России Владимир Путин поздравил всех женщин с Международным женским днем 8 Марта.