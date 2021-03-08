Зеленский напомнил о главном смысле праздника 8 марта
8 марта 2021, 15:33
Украинский лидер Владимир Зеленский поздравил жительниц страны с Международным женским днем. Президент напомнил украинкам о главном смысле нынешнего праздника - "праздник победы женщин над неравенством и несправедливостью".
Зеленский назвал "дикими" времена, когда права женщин были ограничены и "ложным стереотипом", что женский пол слабый. Об этом написал Зеленский в соцсети. "Без вас мы просто биологические существа. С вами - люди и личности", - отметил президент Украины.
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