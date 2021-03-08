Следователь Плоткин показал неизвестную записку «скопинского маньяка»
8 марта 2021, 14:54
Следователь Дмитрий Плоткин, который 17 лет назад занимался делом «скопинского маньяка» Виктора Мохова показал не вошедшую в материалы дела записку. Мужчина вышел на свободу 3 марта из колонии строгого режима в Саратовской области.
«Стареющие животные (собаки, кошки) при общении с молодыми становятся тоже моложе. Так же и люди», - говорится в записке.
Плоткин пояснил в эфире телеканала «Россия 1», что Мохов называл похищенных девочек «кроликами» и обещал «убить и закопать их».
Ранее информационные источники сообщили, что Мохов заработал за два дня около двух миллионов рублей за участие в телевизионных шоу.
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