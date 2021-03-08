Врач-педиатр Григорий Шеянов предупредил об опасном осложнении COVID-19 у детей

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8 марта 2021, 14:37 Источник: URA.RU

коронавирус, фото: pixabay.com

Коронавирус у детей способен вызвать мультисистемное воспаление организма. Об этом заявил врач-педиатр Московской детской клинической больницы № 9 имени Сперанского Григорий Шеянов.

Симптомы осложнения схожи с болезнью Кавасаки, поэтому необходимо успеть обследовать такого ребёнка в течение нескольких дней после появления первых проявлений.

Происходит воспаление сердечной мышцы, миокардит, кровообращение становится нестабильным, идут шоковые реакции. "Смертность более 10%, может около 20%", - отметил врач.

Симптомов, которые могут появиться даже через несколько недель после заболевания коронавирусом, много: температура, вялость, симптомы интоксикации, фарингит, увеличение шейных лимфатических узлов, конъюнктивит и покрасневшие, потрескавшиеся губы. Если что-то из перечисленного появилось у вашего ребенка - срочно к врачу. По словам Шеянова, "после заражения счет исчисляется днями".

В России за сутки скончались 379 пациентов с коронавирусом.