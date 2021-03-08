В России за сутки скончались 379 пациентов с коронавирусом

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8 марта 2021, 13:26

скорая помощь, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

За минувшие сутки в России скончались 379 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Об этом в понедельник, 8 марта, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последней информации оперштаба, в частности, за прошедшие 24 часа в Москве скончались 53 пациента с коронавирусом нового типа, в Санкт-Петербурге – 43, а в Московской области – 29. В общей сложности с начала пандемии жертвами COVID-19 в Российской Федерации стали 89 473 человека.

Ранее сегодня стало известно, что за сутки в России зарегистрировали 10 253 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, что стало минимальным показателем с 3 октября 2020 года.