В России за сутки скончались 379 пациентов с коронавирусом
8 марта 2021, 13:26
За минувшие сутки в России скончались 379 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Об этом в понедельник, 8 марта, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
Согласно последней информации оперштаба, в частности, за прошедшие 24 часа в Москве скончались 53 пациента с коронавирусом нового типа, в Санкт-Петербурге – 43, а в Московской области – 29. В общей сложности с начала пандемии жертвами COVID-19 в Российской Федерации стали 89 473 человека.
Ранее сегодня стало известно, что за сутки в России зарегистрировали 10 253 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, что стало минимальным показателем с 3 октября 2020 года.
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