ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели Общество 13+

В России выявили наименьшее с 3 октября число заразившихся COVID-19 за сутки

, 10:49

В России выявили наименьшее с 3 октября число заразившихся COVID-19 за сутки
анализ крови, pixabay.com

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 10 253 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили утром в понедельник, 8 марта, в оперштабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последней информации оперштаба, речь идет о наименьшем количестве заразившихся за сутки в России с 3 октября 2020 года. Новые случаи заболевания COVID-19 были выявлены за минувшие 24 часа в 83 регионах Российской Федерации. У 1 269 (12,4%) инфицированных нет клинических проявлений коронавируса нового типа.

В общей сложности с начала пандемии в России коронавирусной инфекцией заразились 4 333 029 человек.

ЕТ

В мире

Журналист Андрей Медведев предрек разгром ВСУ в случае их наступления на республики Донбасса

Журналист Андрей Медведев предрек разгром ВСУ в случае их наступления на республики Донбасса

Российский журналист Андрей Медведев спрогнозировал разгром Вооруженных сил Украины в случае их наступления на непризнанные ДНР и ЛНР. Соответствующий пост Медведев разместил в своем Telegram.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью