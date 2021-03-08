В России выявили наименьшее с 3 октября число заразившихся COVID-19 за сутки

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8 марта 2021, 10:49

анализ крови, pixabay.com

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 10 253 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили утром в понедельник, 8 марта, в оперштабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последней информации оперштаба, речь идет о наименьшем количестве заразившихся за сутки в России с 3 октября 2020 года. Новые случаи заболевания COVID-19 были выявлены за минувшие 24 часа в 83 регионах Российской Федерации. У 1 269 (12,4%) инфицированных нет клинических проявлений коронавируса нового типа.

В общей сложности с начала пандемии в России коронавирусной инфекцией заразились 4 333 029 человек.