В понедельник, 8 марта, православные верующие встречают Масленицу и вступают в масленичную или сырную неделю, которая является последней подготовительной перед началом соблюдения Великого поста.
В этом году Масленица пройдет с 8 по 14 марта. Наступающая неделя называется "мясопустной" – верующие в течение семи дней не употребляют ничего мясного и плавно входят в режим поста. Во время Масленицы люди традиционно ходят в гости "на блины" и мирятся перед Прощеным воскресеньем.
Кроме того, перед началом поста принято молитвой вспомнить об усопших. Отметим, что в этом году 6 марта – перед началом Масленицы – прошла Вселенская родительская суббота.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.