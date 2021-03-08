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Православные верующие встречают Масленицу

, 10:16

Православные верующие встречают Масленицу
Масленица, pixabay.com

В понедельник, 8 марта, православные верующие встречают Масленицу и вступают в масленичную или сырную неделю, которая является последней подготовительной перед началом соблюдения Великого поста.

В этом году Масленица пройдет с 8 по 14 марта. Наступающая неделя называется "мясопустной" – верующие в течение семи дней не употребляют ничего мясного и плавно входят в режим поста. Во время Масленицы люди традиционно ходят в гости "на блины" и мирятся перед Прощеным воскресеньем.

Кроме того, перед началом поста принято молитвой вспомнить об усопших. Отметим, что в этом году 6 марта – перед началом Масленицы – прошла Вселенская родительская суббота.

ЕТ

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