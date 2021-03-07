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Врач-диетолог Ольга Перевалова посоветовала рецепт полезных блинов

, 07:38 Источник: РИА Новости

Врач-диетолог Ольга Перевалова посоветовала рецепт полезных блинов
Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын, globallookpress.com

У православных верующих 8 марта начинается последняя неделя перед Великим постом, ее называют масленичная.
Верующие отказываются от мясных продуктов, а вот блинов на Масленицу можно поесть вволю.

Лучше полезных, чтобы не поправиться.

Врач-диетолог Ольга Перевалова посоветовала несколько рецептов полезных для здоровья блинов.
По словам специалиста, самая большая проблема в блинах с точки зрения здоровья – непереносимость глютена, это белок, клейковина пшеницы, поэтому блинчики по традиционным рецептам не всем подходят. Глютен есть и во ржи и овсе, поэтому от них также лучше отказаться. Можно заменить на муку гречишную или кукурузную.

В качестве подсластителя диетолог предлагает добавить в рецептуру сахарозаменитель.
Подсолнечное масло, после термообработки вызывающее у специалистов много вопросов, лучше заменить на масло чиа или оливковое.

Перевалова предложила рецепты блинов с минимумом муки. Можно взять кабачок, репу, сладкую редьку, тыкву. Их можно слегка припустить, подварить или подержать на водяной бане, а потом натереть на терке. Блинная масса получится из растительной клетчатки, а это снизит нагрузку на поджелудочную железу и не спровоцирует бешеный выброс гормона инсулина, который приводит к набору веса.

Врач-эндокринолог Алексей Калинчев советует не переедать блинов, а для их приготовления использовать муку низших сортов, молоко заменить газированной водой.

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