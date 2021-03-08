Специалист по кибербезопасности Масалович рассказал, какие данные нельзя хранить в смартфоне

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8 марта 2021, 09:44

смартфоны, pixabay.com

Специалист по кибербезопасности Андрей Масалович в рамках разговора с журналистами в понедельник, 8 марта, рассказал, какие данные не следует хранить на смартфоне и как лучше защитить свой гаджет.

Масалович назвал самое простое правило: все, что человек готов хранить в своем реальном почтовом ящике в подъезде, можно оставлять и в смартфоне.

Эксперт в беседе с RT подчеркнул, что в устройстве ни в коем случае не следует хранить таблички с паролями и учетными данными, а также нельзя использовать одинаковые пароли на разных сервисах. Коды желательно менять минимум один раз в квартал.

Специалист также посоветовал завести специальную карту для текущих расчетов с небольшой суммой.

Кроме того Андрей Масалович заметил, что на современных смартфонах в настоящий момент есть функции, позволяющие "хоть чуть-чуть спрятать" пользователя, в частности, во всех новых версиях, на всех платформах существует галочка "Динамический сменный MAC-адрес" – ее надо ставить и при этом отключать Bluetooth.

Кроме того, желательно не иметь в телефоне снимки страниц паспорта – безопаснее носить распечатанные.