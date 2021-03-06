Киберэксперт Доффман назвал приложение, которое нужно немедленно удалить с телефона

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6 марта 2021, 08:47 Источник: Forbes

смартфон, фото: pixabay.com

Киберэксперт Зак Доффман призвал пользователей удалить «очень опасное» приложение со смартфонов, работающих на операционной системе Android. По его словам, речь идёт о наборе бесплатных и платных приложений SuperVPN.

Доффман отметил, что сервис, который обещает обезопасить человека и сохранить конфиденциальность его данных, обвиняется в сокрытии вредоносного шпионского ПО и утечке информации.

В доказательство специалист привел сообщение исследовательской группы CyberNews о продаже на популярном хакерском форуме трех баз данных с информацией об устройствах клиентов и учетными данными пользователей SuperVPN, а также сервисов GeckoVPN и ChatVPN.

Он добавил, что в Google Play есть как минимум шесть других похожих приложений. Доффман рекомендует остановить свой выбор на сервисе известного разработчика с проверенными отзывами, а также избегать бесплатных программ.