Эксперты по кибербезопасности нашли «опасную уязвимость» в ОС Android
16 декабря 2020, 22:45[ «Аргументы Недели» ]
Специалисты по кибербезопасности обнаружили уязвимость, которая может навредить устройству, работающему на платформе Android. Данной проблеме присвоен высокий уровень опасности, сообщается на сайте Project Zero.
В источнике говорится, что уязвимость нашли в драйвере графического процессора Qualcomm Adreno. Отмечается, что «брешь» возникает при связи структуры устройства с дескрипторами файла уровня поддержки графики ядра (KGSL).
Однако эксперты пояснили, что на практике атаковать гаджет через эту уязвимость достаточно сложно. Кроме того, Qualcomm уже отреагировали на запрос и выпустили патч, который станет доступным широкому кругу пользователей в январе 2021 года, добавили специалисты. При этом они считают, что этой меры будет недостаточно, и риск атаки на устройства сохранится.
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