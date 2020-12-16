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Эксперты по кибербезопасности нашли «опасную уязвимость» в ОС Android

, 22:45 [ «Аргументы Недели» ]

Эксперты по кибербезопасности нашли «опасную уязвимость» в ОС Android
смартфон, фото: pixabay.com

Специалисты по кибербезопасности обнаружили уязвимость, которая может навредить устройству, работающему на платформе Android. Данной проблеме присвоен высокий уровень опасности, сообщается на сайте Project Zero.

В источнике говорится, что уязвимость нашли в драйвере графического процессора Qualcomm Adreno. Отмечается, что «брешь» возникает при связи структуры устройства с дескрипторами файла уровня поддержки графики ядра (KGSL).

Однако эксперты пояснили, что на практике атаковать гаджет через эту уязвимость достаточно сложно. Кроме того, Qualcomm уже отреагировали на запрос и выпустили патч, который станет доступным широкому кругу пользователей в январе 2021 года, добавили специалисты. При этом они считают, что этой меры будет недостаточно, и риск атаки на устройства сохранится.

БА

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