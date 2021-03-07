Синоптик Вильфанд сообщил об аномальном холоде в Москве 8 марта

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидает москвичей и гостей столицы в Международный женский день 8 Марта. По его словам, плюсовая температура может смениться «аномальным» холодом.
«Температура будет ночью около 10 градусов мороза. Днем максимальная температура – от минус 5 до минус 3», - уточнил он.
Вильфанд отметил, что такой температурный фон на 2-3 градуса ниже нормы. Кроме того, синоптик предупредил, что со вторника, 9 марта, в Москве ожидаются морозы до -21.
Ранее сообщалось, что в первые две декады марта россиян в Европейской части страны ожидает «неоднородная погода».
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