Синоптик Вильфанд сообщил об аномальном холоде в Москве 8 марта

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7 марта 2021, 20:35 Источник: ТАСС

Москва, фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидает москвичей и гостей столицы в Международный женский день 8 Марта. По его словам, плюсовая температура может смениться «аномальным» холодом.

«Температура будет ночью около 10 градусов мороза. Днем максимальная температура – от минус 5 до минус 3», - уточнил он.

Вильфанд отметил, что такой температурный фон на 2-3 градуса ниже нормы. Кроме того, синоптик предупредил, что со вторника, 9 марта, в Москве ожидаются морозы до -21.

Ранее сообщалось, что в первые две декады марта россиян в Европейской части страны ожидает «неоднородная погода».