Синоптик Вильфанд предупредил россиян о морозной погоде в марте

Аргументы Недели → Общество 13+

25 февраля 2021, 12:35 Источник: РИА Новости

зима, фото: pixabay.com

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидает россиян в Европейской части страны в марте. По его словам, морозы еще вернутся.

«Первые две декады марта неоднородные, будут еще морозы, будут еще понижения температуры ниже - 10, -10…-15 градусов. Когда - расскажем за три дня до этого события», - высказал он.

Отмечается, что «неоднородная погода» означает скачки температуры и увеличение числа экстремальных погодных явлений, таких как проливные дожди, сильные снегопады или шквалистый ветер.

Ранее врач рассказал, как справиться с резкими перепадами атмосферного давления метеозависимым людям.