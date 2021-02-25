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Синоптик Вильфанд предупредил россиян о морозной погоде в марте

, 12:35 Источник: РИА Новости

Синоптик Вильфанд предупредил россиян о морозной погоде в марте
зима, фото: pixabay.com

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидает россиян в Европейской части страны в марте. По его словам, морозы еще вернутся.

«Первые две декады марта неоднородные, будут еще морозы, будут еще понижения температуры ниже - 10, -10…-15 градусов. Когда - расскажем за три дня до этого события», - высказал он.

Отмечается, что «неоднородная погода» означает скачки температуры и увеличение числа экстремальных погодных явлений, таких как проливные дожди, сильные снегопады или шквалистый ветер.

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