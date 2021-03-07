Экономист Селянин объяснил, к чему приведет ужесточение требований по ипотеке для россиян

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7 марта 2021, 18:29 Источник: URA.RU

домик, фото: pixabay.com

Экономист Константин Селянин прокомментировал постановление правительства об ужесточении требований к организациям, выдающим ипотечные займы. По его словам, такое решение в первую очередь ударит по микрофинансовым организациям.

«Ужесточение правил, прежде всего, направлено не столько на банки, сколько на микрофинансовые организации. Потому что банки и так выдают ипотечные кредиты по весьма умеренным ставкам. В районе 7-8% банки сейчас выдают ипотечные кредиты, естественно с залогом и страхуя залог. Это мера в отношении микрофинансовых организаций, которые выдают кредиты по гораздо более высоким ставкам», - пояснил он.

Селянин считает, что с ужесточением требований многие микрофинансовые организации откажутся от услуги ипотечного кредитования, поскольку не смогут ее обеспечить. Эксперт также не исключает, что они могут перейти на незаконную схему выдачи займов.

«Ипотечное кредитование - это прерогатива банков, которые в отличие от микрофинансовых организаций очень жестко контролируются», - заключил он.