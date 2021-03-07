Правительство ужесточило требования к выдающим ипотеку организациям

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7 марта 2021, 16:56

дом, фото: pixabay.com

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ужесточил требования к организациям, которые выдают ипотечные займы. Об этом сообщили в воскресенье, 7 марта, в пресс-службе правительства.

Выдавать ипотечные займы на сегодняшний день могут не только банки, но и другие финансовые организации, включенные в перечень уполномоченных компаний, за который отвечает ДОМ.РФ. Было установлено, что претендовать на включение в этот список могут те организации, у которых есть опыт на рынке.

«Новое постановление уточняет, какие именно кредиты они должны иметь в своем "портфолио". В частности, размер займа должен быть не менее 500 тыс. рублей, минимальный срок - 36 месяцев. Деньги при этом необходимо было перечислить единовременно. Кроме того, размер процентной ставки не должен был превышать средневзвешенную процентную ставку по ипотечным кредитам более чем в два раза, а в договоре должно было быть прописано условие о страховании заложенного имущества», - сказано в документе.

Кроме того, за предоставление ложной информации организация будет исключена из списка. Подобное решение позволит не допустить на рынок недобросовестных игроков и усилит защиту прав граждан.

Ранее Минфин России предложил распространить льготную ипотеку на строительство частных домов.