ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели Общество 13+

Правительство ужесточило требования к выдающим ипотеку организациям

, 16:56

Правительство ужесточило требования к выдающим ипотеку организациям
дом, фото: pixabay.com

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ужесточил требования к организациям, которые выдают ипотечные займы. Об этом сообщили в воскресенье, 7 марта, в пресс-службе правительства.

Выдавать ипотечные займы на сегодняшний день могут не только банки, но и другие финансовые организации, включенные в перечень уполномоченных компаний, за который отвечает ДОМ.РФ. Было установлено, что претендовать на включение в этот список могут те организации, у которых есть опыт на рынке.

«Новое постановление уточняет, какие именно кредиты они должны иметь в своем "портфолио". В частности, размер займа должен быть не менее 500 тыс. рублей, минимальный срок - 36 месяцев. Деньги при этом необходимо было перечислить единовременно. Кроме того, размер процентной ставки не должен был превышать средневзвешенную процентную ставку по ипотечным кредитам более чем в два раза, а в договоре должно было быть прописано условие о страховании заложенного имущества», - сказано в документе.

Кроме того, за предоставление ложной информации организация будет исключена из списка. Подобное решение позволит не допустить на рынок недобросовестных игроков и усилит защиту прав граждан.

Ранее Минфин России предложил распространить льготную ипотеку на строительство частных домов. 

БА

В мире

В МИД Китая заявили, что США постоянно «нагло вмешиваются» во внутренние дела других стран

В МИД Китая заявили, что США постоянно «нагло вмешиваются» во внутренние дела других стран

Министр иностранных дел КНР Ван И заявил в воскресенье, 7 марта, что США в течение длительного времени под предлогом защиты прав человека "нагло вмешиваются" во внутренние дела других стран.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью