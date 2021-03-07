Сделавшая Путину предложение год назад девушка рассказала, как изменилась ее жизнь

Аргументы Недели → Общество 13+

7 марта 2021, 15:50 Источник: Россия 1

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Жительница Иваново Юлия Шилова рассказала журналистам, что случилось с ней после того, как она сделала предложение президенту России Владимиру Путину во время его рабочей поездки в город.

В прошлом году молодая россиянка передала лидеру страны две свои фотографии с номером телефона и краткой информацией о себе. Позднее Владимир Путин заявил, что после подобного поступка Юлия Шилова прославится на всю страну.

Сегодня жительница Иваново с сожалением сообщила, что президент РФ ей не перезвонил, однако после обращения к главе государства у нее появилось множество поклонников. Ни один из них, однако, пока не покорил ее сердце. Шилова также заметила, что давно восхищается Путиным и считает его "волевым, целеустремленным и сильным".