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Фото записки Путину девушки из Иваново показали на телевидении

, 22:36 [ «Аргументы Недели» ]

Фото записки Путину девушки из Иваново показали на телевидении
Вести

Юлия Шилова, 28-летняя актриса из Иваново, прославилась на весь мир, сделав предложение взять ее замуж Владимиру Путину.  Президент РФ Владимир Путин во время рабочей поездки в Иваново, город, который до сих пор называют "городом невест", общался с жителями региона на улице.

К нему обратилась высокая симпатичная девушка и громко попросила взять ее замуж. Юлия передала для Владимира Владимировича два фото, и на обратной стороне одного из них написан ее номер телефона и информация о ней: "Юлия, г. Иваново. Возьмите меня замуж! У меня в/о, мне 28 лет, без детей и материальных проблем". Вероятно, у девушки высшее образование.

Фото записки показали в воскресенье, 8 марта, в программе "Москва. Кремль. Путин»" на телеканале "Россия 1". После обращения Шиловой к Путину он сразу заметил, что теперь девушка станет знаменитостью, так как она обратилась к нему в присутствии журналистов.

Юлия Шилова полагает, что могла бы справиться с обязанностями первой леди.

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