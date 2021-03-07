Михалков заметил реакцию актеров на его слова о зарплатах и спросил: «Вы чего так возмутились?»

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7 марта 2021, 15:05

Никита Михалков, фото: Ministry of Culture Russia, globallookpress.com

Режиссёр, народный артист Никита Михалков заметил реакцию актёров на его слова о их зарплатах.

О том, что зарплата актёров составляет порядка 200 тысяч рублей за один съёмочный день, Михалков сообщил после участия некоторых артистов в акциях за Навального.

Информация о доходах знаменитостей получила широкий общественный резонанс.

Отреагировали на оглашенные Михалковым размеры зарплаты и актеры. На телевидении возобновился выход программы Михалкова «Бесогон ТВ», и в новом выпуске Никита Сергеевич высказал артистам: «Вы чего так возмутились? Не стоите этих денег?»

По словам Михалкова, «огромное количество комментариев получено после того, как он назвал ставки актеров, призывающих молодежь, детей, граждан выходить на несанкционированные митинги и в какой-то степени подвергаться опасности просто сломать свою судьбу».

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