Движение машин на МКАД после столкновения 11 автомобилей восстановлено

Аргументы Недели → Общество 13+

7 марта 2021, 12:51

Dmitry Golubovich, globallookpress.com

В Москве в воскресенье, 7 марта, движение машин восстановлено на МКАД после ДТП с участием нескольких автомобилей. В пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в Telegram сообщили, что ДТП разобрано, движение автомобилей восстановлено.

На внешней стороне МКАД в районе 93-го км Ярославского шоссе столкнулись всего 11 автомобилей. Движение было перекрыто по левой и двум средним полосам. Пострадавших в ДТП, к частью, нет. На месте работают сотрудники ГИБДД.

Сильный снегопад начался в Москве сегодня рано утром. По прогнозу синоптиков, за сутки в городе может выпасть до четверти месячной нормы осадков. Автовладельцев предупредили об ухудшении видимости на дорогах и снежных заносах.