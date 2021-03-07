Движение машин на МКАД после столкновения 11 автомобилей восстановлено
7 марта 2021, 12:51
В Москве в воскресенье, 7 марта, движение машин восстановлено на МКАД после ДТП с участием нескольких автомобилей. В пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в Telegram сообщили, что ДТП разобрано, движение автомобилей восстановлено.
На внешней стороне МКАД в районе 93-го км Ярославского шоссе столкнулись всего 11 автомобилей. Движение было перекрыто по левой и двум средним полосам. Пострадавших в ДТП, к частью, нет. На месте работают сотрудники ГИБДД.
Сильный снегопад начался в Москве сегодня рано утром. По прогнозу синоптиков, за сутки в городе может выпасть до четверти месячной нормы осадков. Автовладельцев предупредили об ухудшении видимости на дорогах и снежных заносах.
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