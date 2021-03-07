Еще шесть автомобилей столкнулись на МКАД

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7 марта 2021, 11:42 Источник: Telegram

МКАД, Dmitry Golubovich/Global Look Press

На внутренней стороне 93-го километра Московской кольцевой автодороги утром в воскресенье, 7 марта, столкнулись еще шесть автомобилей. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта.

Ранее сегодня стало известно, что движение было перекрыто сразу по нескольким полосам на внешней стороне 93-го километра МКАД из-за ДТП с участием одиннадцати машин. К настоящему моменту оно полностью восстановлено.

Позже на этом же участке автодороги столкнулись еще шесть автомобилей, вследствие чего оказались перекрыты правая и средняя полосы движения. Данных о пострадавших к настоящему моменту не поступало.