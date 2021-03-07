11 автомобилей столкнулись на МКАД

На Московской кольцевой автодороге утром в воскресенье, 7 марта, произошла массовая авария. Согласно последней информации, во время движения по трассе столкнулись одиннадцать автомобилей.
Установлено, что дорожно-транспортное происшествие случилось на внешней стороне 93-го километра МКАД в районе Ярославского шоссе. В настоящий момент на месте столкновения одиннадцати автомобилей работают городские службы. Движение транспорта временно перекрыто по левой и двум средним полосам.
Информации о том, есть ли пострадавшие в результате аварии, к настоящему моменту не поступало.
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