11 автомобилей столкнулись на МКАД

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7 марта 2021, 11:23 Источник: Telegram

скорая помощь, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

На Московской кольцевой автодороге утром в воскресенье, 7 марта, произошла массовая авария. Согласно последней информации, во время движения по трассе столкнулись одиннадцать автомобилей.

Установлено, что дорожно-транспортное происшествие случилось на внешней стороне 93-го километра МКАД в районе Ярославского шоссе. В настоящий момент на месте столкновения одиннадцати автомобилей работают городские службы. Движение транспорта временно перекрыто по левой и двум средним полосам.

Информации о том, есть ли пострадавшие в результате аварии, к настоящему моменту не поступало.