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В Лефортовском тоннеле столицы столкнулись 5 автомобилей

, 17:32

В Лефортовском тоннеле столицы столкнулись 5 автомобилей
Лефортовский тоннель, фото: uvao.mos.ru

Движение транспорта в Лефортовском тоннеле затруднено из-за ДТП с участием пяти машин. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры.

Остановившиеся автомобили перекрыли правый и левый ряды. Пробка машин из-за аварии растянулась почти на три километра.

Две машины столкнулись ранее в Лефортовском тоннеле в Москве.

НС

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