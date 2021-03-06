В Лефортовском тоннеле столицы столкнулись 5 автомобилей

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6 марта 2021, 17:32

Лефортовский тоннель, фото: uvao.mos.ru

Движение транспорта в Лефортовском тоннеле затруднено из-за ДТП с участием пяти машин. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры.

Остановившиеся автомобили перекрыли правый и левый ряды. Пробка машин из-за аварии растянулась почти на три километра.

Две машины столкнулись ранее в Лефортовском тоннеле в Москве.