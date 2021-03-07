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За сутки в России выявили 10 595 случаев заражения коронавирусом

, 11:02

За сутки в России выявили 10 595 случаев заражения коронавирусом
анализ крови, pixabay.com

За минувшие сутки количество случаев заражения коронавирусом нового типа на территории России увеличилось на 10 595. Об этом заявили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последней информации оперштаба, новые случаи заболевания были зарегистрированы за прошедшие 24 часа в 85 регионах Российской Федерации. Отмечается, что у 1 228 (11,6%) зараженных нет каких-либо клинических проявлений коронавирусной инфекции.

В общей сложности с начала пандемии COVID-19 в России заболели 4 322 776 человек.

ЕТ

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