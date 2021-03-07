ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели В мире 13+

В Германии число новых заражений коронавирусом за сутки - 8103, всего в ФРГ - 2 500 182 заболевших

, 09:30

В Германии число новых заражений коронавирусом за сутки - 8103, всего в ФРГ - 2 500 182 заболевших
Rüdiger Wölk via www.imago-image, globallookpress.com

В Федеративной Республике Германия за сутки выявлено 8103 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. С учетом этих данных, опубликованных на сайте Института Роберта Коха, в Германии всего выявлено 2 500 182 человека с коронавирусом.


Скончались за период пандемии ковида в ФРГ 71 900 человек, - передает RT.

С момента начала пандемии выздоровели в этой стране 2 304 300 пациентов с коронавирусом.
В стране вводился жесткий карантин.

ИЧ

В мире

Зеленский порадовался американским санкциям против олигарха Коломойского и его семьи

Зеленский порадовался американским санкциям против олигарха Коломойского и его семьи

Президент Украины Владимир Зеленский порадовался помощи США, которые приняли санкции против украинского бизнесмена Игоря Коломойского «за значительную коррупцию». Санкции власти США ввели и против родственников олигарха.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью