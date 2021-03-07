В Германии число новых заражений коронавирусом за сутки - 8103, всего в ФРГ - 2 500 182 заболевших

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7 марта 2021, 09:30

Rüdiger Wölk via www.imago-image, globallookpress.com

В Федеративной Республике Германия за сутки выявлено 8103 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. С учетом этих данных, опубликованных на сайте Института Роберта Коха, в Германии всего выявлено 2 500 182 человека с коронавирусом.



Скончались за период пандемии ковида в ФРГ 71 900 человек, - передает RT.

С момента начала пандемии выздоровели в этой стране 2 304 300 пациентов с коронавирусом.

В стране вводился жесткий карантин.