В Германии число новых заражений коронавирусом за сутки - 8103, всего в ФРГ - 2 500 182 заболевших
7 марта 2021, 09:30
В Федеративной Республике Германия за сутки выявлено 8103 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. С учетом этих данных, опубликованных на сайте Института Роберта Коха, в Германии всего выявлено 2 500 182 человека с коронавирусом.
Скончались за период пандемии ковида в ФРГ 71 900 человек, - передает RT.
С момента начала пандемии выздоровели в этой стране 2 304 300 пациентов с коронавирусом. В стране вводился жесткий карантин.
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