Аналитики назвали наиболее популярные среди россиян авианаправления минувшей зимой

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7 марта 2021, 10:08

салон самолета, pixabay.com

Аналитики провели исследование и выяснили, какие авианаправления являлись наиболее популярными среди жителей России минувшей зимой. Результаты анализа поступили в распоряжение журналистов.

В первую пятерку рейтинга вошли следующие направления: Москва – Сочи, Москва – Санкт-Петербург, Москва – Симферополь, Москва – Краснодар и Москва – Минеральные Воды.

Аналитики также предоставили данные о динамике цен на авиабилеты прошедшей зимой и в зимний период 2019-2020. Как сообщает RT, средний чек за перелет по России этой зимой составлял 6 252 рубля за билет в одну сторону, что на 9% меньше, чем в прошлом году.

Наибольшее снижение стоимости среднего чека среди маршрутов из списка 20 самых популярных направлений среди российских путешественников было выявлено на направлениях Москва – Новосибирск (- 36%), Москва – Санкт-Петербург (- 29%), Москва – Екатеринбург (- 28%), а также Москва — Волгоград (- 28%). Отмечается, однако, что за год выросли цены на авиабилеты из столицы России в Симферополь – на 6%. Кроме того, на 5% подорожали перелеты из Москвы в Сочи, а также на 4% – из столицы в Краснодар, Махачкалу и Мурманск.