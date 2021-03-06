Мурашко обсудил с главой ВОЗ применение вакцины

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6 марта 2021, 19:49

Михаил Мурашко, фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко обсудил с гендиректором ВОЗ Тедросом Адханомом Гебрейесусом рассмотрение заявки на включение вакцины "Спутник V" в список средств, одобренных ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях.

Мурашко сообщил об успешном ходе кампании по вакцинации в Российской Федерации. "На сегодняшний день вакцину "Спутник V" получили уже миллионы граждан. Вакцина формирует устойчивый антительный и клеточный иммунитет к возбудителю COVID-19 и не имеет серьезных побочных эффектов. Вакцина, по сути, стала мировым бестселлером", - цитирует Мурашко пресс-служба министерства.

Ранее сообщалось, что "Спутник V" стал второй по популярности вакциной в мире.