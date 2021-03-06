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Толстой рассказал, как умер Курбатов: с букетом цветов в руках жене

, 17:55 Источник: ТАСС

Толстой рассказал, как умер Курбатов: с букетом цветов в руках жене
гвоздики, фото: pixabay.com

Причина смерти писателя и литературного критика Валентина Курбатова на 81 году жизни, скорее всего тромб. Об этом сообщил советник президента РФ по культуре, председатель жюри премии "Ясная поляна"Владимир Толстой.

Толстой рассказал, что "Валентин Яковлевич умер как жил, как настоящий рыцарь". Курбатов вышел на улицу за букетом цветов своей супруге, чтобы поздравить ее с наступающим праздником. С цветами в руках упал на улице и скончался.

Толстй охарактеризовал Курбатова как лучшего критика России, "огромной души и огромного сердца" человеком.

НС

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