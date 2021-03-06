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Умер писатель и критик Валентин Курбатов

, 16:58

Умер писатель и критик Валентин Курбатов
Валентин Курбатов. Фото: kremlin.ru

Советский и российский литературный критик, писатель Валентин Курбатов скончался на 82-м году жизни, сообщил заместитель председателя Госдумы по культуре Сергей Шаргунов.

Сообщается, что Валентину Курбатову стало плохо на улице Пскова. О дате прощания и месте погребения Курбатова сообщат дополнительно.

Валентин Яковлевич Курбатов – известный советский и российский литературный критик, член Президентского Совета по культуре. Лауреат Государственной премии РФ.

НС

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