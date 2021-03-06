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Пушков раскритиковал анатомическую выставку на ВДНХ: достойная Ганнибала Лектера из «Молчания ягнят»

, 16:41

Пушков раскритиковал анатомическую выставку на ВДНХ: достойная Ганнибала Лектера из «Молчания ягнят»
ВДНХ, фото: pixabay.com

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков высказался по поводу анатомической выставки "Мир тела", которую планируют в скором времени показать на ВДНХ.

"Все экспонаты выставки – реальные тела, пожертвованные своими хозяевами ради этого просветительского проекта и кропотливо обработанные по всем правилам пластинации", - сообщается на сайте проекта. Школьникам - льготы.

"Выставка, достойная Ганнибала Лектера из "Молчания ягнят". Уверен - он бы оценил", - считает Алексей Пушков. Об этом он написал в Telegram-канале. И задается вопросом, зачем мы пускаем "свободный мир" с человеческими тушками.

В сети начат сбор подписей под обращением к мэру Москвы Сергею Собянину с требованием запретить проведение в Москве скандальной выставки. "Гвоздем программы является экспонат, изображающий совокупляющуюся пару, а одна из главных коллекций состоит из пластифицированных тел беременных женщин и нерожденных детей", - отмечают авторы петиции.

Ранее член Совета Федерации РФ Алексей Пушков прокомментировал возможное участие "скопинского маньяка" Виктора Мохова в ток-шоу.

НС

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